2021/11/09 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا تغيّب أحمد خليل القاهرة – الزمان أعلن نقيب المهن التمثيلية بمصر أشرف زكي، امس الثلاثاء، وفاة الممثل أحمد خليل، إثر إصابته بفايروس كورونا عن عمر ناهز 80 عامًا ، بعد تدهور حالته الصحية مساء الاثنين ودخوله إلى أحد المستشفيات، واصيب الراحل بكورونا أثناء تصوير مشاهده في مسلسل (إلا أنا) حدوتة (حكايتي مع الزمان).وقبل […]

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