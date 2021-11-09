الموارد المائية تكشف الطاقة الخزنية لسد مكحول

2021/11/09 | 20:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، الطاقة الخزنية لسد مكحول، لافتة انه تبلغ 3 مليارات متر مكعب، وفيما أكدت أن سد مكحول سيرى النور بأيادٍ عراقية.وقال مدير عام الهيئة العامة […]

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