مصدر بعمليات بغداد لـ

2021/11/09 | 21:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد في عمليات بغداد لـ"الحرة"، الثلاثاء، وقوع محاولة جديدة لاقتحام المنطقة الخضراء على يد محتجين على نتائج الانتخابات.

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