الشرطة الاتحادية تعثر على قنابر هاون في كركوك

2021/11/09 | 21:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفذت الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء عمليات تفتيش، فيما عثرت على قنابر هاون في كركوك.وذكرت في بيان انه “تواصل قطعات الشرطة الاتحادية عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة ، حيث نفذت قوة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية […]

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