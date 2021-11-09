وزير خارجية الإمارات يلتقي الأسد في أول زيارة رسمية لدمشق منذ اندلاع النزاع

2021/11/09 | 21:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

يشار إلى أن هذه الزيارة لمسؤول إماراتي رفيع تعد الأولى منذ قطع دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق إثر اندلاع النزاع.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون خصوصاً في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات.

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