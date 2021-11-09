الموارد المائية: باكتمال سد مكحول.. العراق سيستوفي منظومة السدود

2021/11/09 | 21:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سد مكحول سيرى النور باياد عراقية.

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