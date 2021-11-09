توب 5: وزير خارجية الإمارات في سوريا.. وبيتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا

2021/11/09 | 21:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من زيارة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد إلى سوريا ولقاء الرئيس بشار الأسد للمرة الأولى منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات، إلى ارتفاع قيمة عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي جديد، وجولة لمراسل CNN وسط مزارع الحشيش في لبنان...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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