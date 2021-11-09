الخطاب الملكي ينهي مرحلة الابتزاز الأوربي . - سعيد الكحل

2021/11/09 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل الخطاب الملكي في الذكرى 46 للمسيرة الخضراء جاء ثمرة للمكاسب السياسية والدبلوماسية والعسكرية التي تحققت على أرض الواقع منذ سنة بالخصوص ، وتجسيدا لها عبر المواقف الحازمة التي اتخذها المغرب حالا واستقبالا .



إن جوهر الخطاب ، بكل رسائله القوية، يقول بكل صراحة وصرامة إن "مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس".



لهذا جاء الخطاب يؤرخ لانبثاق مغرب جديد يستند إلى كل المكاسب التي تحققت له ويقطع مع عهد الابتزاز والاستغ ......





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