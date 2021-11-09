نَكبتُها، في نُخْبَتِهَا، بما في ذلك الرّئيس. - عزالدين بوغانمي

2021/11/09 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي الحلول لا توجد في إيديولوجية معيّنة ولا في نظام دون غيره، ولا في عقيدة ما أو في أخلاق فريدة.



بل الحلول في يد القوى الوطنية حين تكون مسؤولة ولها رؤية مشتركة وفاعلة على الأرض.



منذ 2012، كنا نتحدث عن "قضايا الإجماع الداخلي"، ولم يكن ذلك من باب التعسّف أو التّرف الفكري، بل لأننا ننظر إلى قضية الديمقراطية من زاوية استراتيجية، وما تقتضيه من تفاهم وطني واسع يُثبّتُ الأرض المتزعزة جرّاء حدث 14 جا ......





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