الكاظمي يستقبل وفد الديمقراطي الكردستاني

2021/11/09 | 21:26 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة السيد هوشيار زيباري......

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة السيد هوشيار زيباري.

ونقل الوفد تهاني السيد مسعود بارزاني وقيادات الحزب بالنجاة والسلامة من الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً.

وأشاد الوفد بمستوى الإدانة الواسعة للفعل الإرهابي، والتضامن المحلي والدولي الكبير مع العراق حكومة وشعباً إزاء مثل هكذا أفعال إجرامية تستهدف زعزعة استقرار البلاد.

وشهد اللقاء التباحث في مستجدات الأوضاع السياسية،والتأكيد على أهمية تشكيل حكومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية، وفرض سيادة القانون، وحفظ السلم الأهلي، وبذل المزيد من الجهد؛ من أجل تجاوز الأزمات.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء9 - تشرين الثاني - 2021

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