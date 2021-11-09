2021/11/09 | 21:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التربية تحدد سنوات الرسوب في المدارس المسائية للصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 21:47

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