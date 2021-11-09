تمثل لاجئة سورية..

2021/11/09 | 21:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت دمية عملاقة تدعى "أمل الصغيرة" حدثًا، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26، بشأن المساواة بين الجنسين، الثلاثاء، ولفت الانتباه إلى الأطفال اللاجئين الذين يعيشون في الخطوط الأمامية لتغير المناخ.

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