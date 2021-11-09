الكاظمي وزيباري يؤكدان على 'ملامح' الحكومة المقبلة.. كيف ستكون؟

2021/11/09 | 21:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال استقباله وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري، الثلاثاء، على أهمية تشكيل حكومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان اليوم، (9 تشرين الثاني 2021)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري".

وأضاف البيان انه "ونقل الوفد تهاني مسعود بارزاني وقيادات الحزب بالنجاة والسلامة من الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخرا".

وتابع "وأشاد الوفد بمستوى الإدانة الواسعة للفعل الإرهابي، والتضامن المحلي والدولي الكبير مع العراق حكومة وشعبا إزاء مثل هكذا أفعال إجرامية تستهدف زعزعة استقرار البلاد".

وأكمل، ان "اللقاء شهد التباحث في مستجدات الأوضاع السياسية، والتأكيد على أهمية تشكيل حكومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية، وفرض سيادة القانون، وحفظ السلم الأهلي، وبذل المزيد من الجهد؛ من أجل تجاوز الأزمات".

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