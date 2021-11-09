المفوضية توضح آلية إعلان أسماء النواب الفائزين في الانتخابات

2021/11/09 | 21:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، آلية الإعلان عن أسماء النواب الفائزين في الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي.

وذكر عضو الفريق الإعلامي للمفوضية مهند الصراف في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه NRT عربية اليوم (9 تشرين الثاني 2021)، إن "نتائج الطعون وملحقاتها والتي تمت على مرحلتين، مرحلة الطعون ومرحلة النتائج ومجموعها 4324 محطة، منها 2188 مرحلة تدقيق الطعون و2136 مرحلة النظر في أدلة ملحقات الطعون والتي تم تقديمها في مرحلة الطعن بنتائج الانتخابات".

وأضاف الصراف، ان "جميعها تم النظر فيها والانتهاء من عملية عد وفرز هذه المحطات ورفع نتائج وملحقات وأدلة هذه الطعون المقدمة إلى الهيئة القضائية، ولا يوجد سقف محدد لعملية النظر أو البت بهذه الطعون من قبل الهيئة القضائية للانتخابات، إنما في حالة الانتهاء من هذه الطعون بالمجمل تعود إلى مفوضية الانتخابات".

وتابع أنه "بعد النظر والبت بالطعون من قبل الهيئة القضائية الانتخابية ترفع النتائج الى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة على نتائج الانتخابات ويعتبر المرشح الفائز عضو مجلس النواب العراقي".

A.A

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