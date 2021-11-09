2021/11/09 | 21:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت اللجنة المركزية لتفتيش العيادات التابعة لنقابة أطباء الأسنان في العراق، الثلاثاء، عن ضبط عيادة مخالفة للقانون في بغداد/ الرصافة و منتحلين لصفة طبيب أسنان غيرعراقيين داخلها.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر المتحدث باسم النقابة القاسم العبادي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 تشرين الثاني 2021)، انه "بإسناد من وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات و التحقيقات الاتحادية و قيادة عمليات الرصافة و مديرية مكافحة الجريمة المنظمة/بغداد و في تمام الساعة ٧:١٤ من مساء يوم الإثنين (٨ /١١ / ٢٠٢١) توجه فريق من اللجنة المركزية لتفتيش العيادات وبالتعاون مع فرع بغداد للنقابة برئاسة أبو بكر الراوي وعضوية (د.



ماجد الشمري - د.



القاسم العبادي - د.



منهل وعد محمد - د.



حسام فوزي - د.



يوسف الربيعي - د.



عبد الرحمن البيطار - د.



أوس محمد - د.



محمد قاسم) لعيادة طب أسنان داخل مجمع طبي مخالفة في منطقة الزعفرانية و لوحظت المخالفات الآتية:

١- تواجد اطباء أسنان غير عراقيين عدد (٢) أحدهم يدعى (ه.ج.ع.) و الآخر (ع.أ.م) بعد التحقق من جوازات سفرهم، يذكر انهم غير مسجلين بوزارة الصحه و نقابة أطباء الأسنان في العراق وغير معادليين لشهاداتهم في وزارة التعليم العراقية.٢- لوحظ أن المجمع لا يمتلك أي تراخيص رسمية نهائية من وزارة الصحة و نقابة أطباء الأسنان في العراق.٣- لوحظ وجود مواد و مستلزمات طبية منتهية الصلاحية داخل العيادة وعلى كرسي الأسنان كانت تستخدم للمراجعين حين دخول اللجنة.٤- تم الكشف عن الأدوات المستخدمة داخل العيادة و لوحظ أنها قديمة وصدئة.٥- لوحظ وجود أجهزة تسخين الأدوات مخالف لشروط تعقيم الأدوات و بداخلها أدوات صدئة.

واشار البيان الى انه "تم اعتقال المنتحلين من قبل القوات الأمنية وفق أوامر قضائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: حملة تفتيشية مباغتة لعيادات أسنان وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: حملة تفتيشية مباغتة لعيادات أسنان وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).