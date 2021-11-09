ماذا وراء واجهة -الإختراق - في إتّفاقيّات قمّة المناخ 26 – الفشل و الخداع في غلاسكو و عدم إمتلاك هذا النظام لإجابة عن ارتفاع حرارة الكوكب - شادي الشماوي



ماذا وراء واجهة -الإختراق - في إتّفاقيّات قمّة المناخ 26 – الفشل و الخداع في غلاسكو و عدم إمتلاك هذا النظام لإجابة عن ارتفاع حرارة الكوكب - شادي الشماوي
2021/11/09 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 725، 8 نوفمبر 2021www.revcom.us-en-beneath-cop26-facade-breakthrough-climate-agreements-failure-and-fraud-glasgow-system-has-no-answerلا زالت الندوة العالميّة للمناخ بغلاسكو منعقدة إلى حدّ الآن لأكثر من أسبوع .

و الإتفاقيّات التي بلغتها موضوع مديح على أنّها خطوات كبرى بإتّجاه إنقاذ الكوكب .

و هذه خدعة قاسية .

ما هي الإجراءات التي وقع التعهّد بها – و لنبقى في أذهانن ......

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