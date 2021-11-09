لماذا العالم مضطرب جدّا و ما الذى يمكن فعله لتغييره تغييرا راديكاليّا – فهم علميّ أساسي - شادي الشماوي

2021/11/09 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 720، 4 أكتوبر 2021https://revcom.us/en/bob_avakian/why-world-so-messed-and-what-can-be-done-radically-change-basic-scientificفي مقال " السلع و الرأسماليّة – و التبعات الفظيعة هذا النظام – شرح أساسيّ " ......





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