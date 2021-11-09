خيار واحد لا غير: زوال النظام الرأسمالي أو زوال البشرية - صالح محمود

2021/11/09 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صالح_محمود 1- انهيار الحضارة الإنسانية هذا ما يفترضه الخبراء الغرب ، و نحن العرب لا نستطيع نقاشهم لأنهم أهل مكة و لا علاقة لنا بشعابها، فعلاقتنا بالنظام الرأسمالي استهلاكية و تمويلية بالطاقة النفطية و المواد الأولية ، و تحويل بلداننا إلى مناطق لسياحتهم أو مصبات لنفاياتهم الكيميائية المشعة .



هم أسسوا نظامهم الرأسمالي الصناعي هذا منذ أكثر من قرن و اليوم يعلنون نهايته الحتمية ، مقدمين حججهم ومستنداتهم و أول ......





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