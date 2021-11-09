بواقعة اغتصاب أخرى.. أحكام بالسجن بحق متهمين بقضية

2021/11/09 | 22:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، الثلاثاء، بالسجن للمتهمين في قضية "فتاة الفيرمونت"، حيث حكمت على الفارين من وجه العدالة، شريف الكومي ويوسف قرة بالسجن المؤبد، و١٥ عاما للموقوف أمير زايد، بحسب صحيفة "الشروق".

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