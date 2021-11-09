بالوثيقة.. سنوات الرسوب للصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي

2021/11/09 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن سنوات الرسوب واحقيها دوامهما في الثانويات لطلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي.

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