2021/11/09 | 22:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة ينفي الأخبار المتداولة بشأن هيكلة مؤسسات الدولة المركز الخبري الوطني.

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