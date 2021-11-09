2021/11/09 | 22:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرورة جلب فحص (PCR) (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت الخطوط الجوية العراقية، تنويهًا بشأن بطاقة التلقيح الدولية.

وقالت الشركة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "بناءً على التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني العراقي، تقرر إلزام جميع المسافرين العراقيين إلى خارج العراق واعتباراً من 22 تشرين الثاني/نوفمبر، إبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد 19".

وشددت الشركة على "ضرورة جلب فحص (PCR) بنتيجة لسالبة قبل (72) ساعة من موعد السفر".

اقرأ/ي أيضًا:

مؤتمر وزارة الصحة يحذر من موجة رابعة ويطلق حملة للتطعيم

الصحة تحدد موعد اعتماد شهادة التلقيح الدولية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنويه من الخطوط الجوية بشأن بطاقة التلقيح الدولية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنويه من الخطوط الجوية بشأن بطاقة التلقيح الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).