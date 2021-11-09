2021/11/09 | 22:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، سنوات الرسوب في المدارس المسائية للصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي.

وأدناه نص وثيقة صادرة من وزارة التربية تتضمن تفاصيل تحديد سنوات الرسوب.

التالي

منذ 3 ساعات

التعليم تتخذ قراراً بشأن المباشرة الإلكترونية في جامعات الخارج

منذ 4 ساعات

ضبط حاويات تحتوي على مواد مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر

منذ 6 ساعات

الصحة تسجل 1116 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 7 ساعات

الصحة العالمية تعلن تطعيم 9 بالمئة من سكان العراق ضد كورونا

منذ 7 ساعات

النقل : ثمان ناقلات نفط ترسو على ارصفة ميناء خور الزبير التخصصي

منذ 9 ساعات

البنك المركزي يبدي رغبته بفتح فروع للمصارف العراقية في تركي

منذ 10 ساعات

مصرف الرشيد: يحذر من مواقع وروابط وهمية للتقديم على السلف الشخصية والقروض

منذ 10 ساعات

وزير العمل يبحث مع نظيره الأردني التعاون المشترك

منذ 11 ساعة

أمانة مجلس الوزراء: تضمين استمارة التوظيف في بوابة أور الالكترونية

منذ يوم واحد

الهجرة تعلن عودة 120 نازحاً من مخيم العامرية في الانبار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد سنوات الرسوب في المدارس المسائية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد سنوات الرسوب في المدارس المسائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).