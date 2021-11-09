كونتي يطلب التعاقد مع بيل

2021/11/09 | 22:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعطلب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام، التعاقد مع نجم ريال مدريد جاريث بيل.ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو"، فإن كونتي طلب من إدارة السبيرز التعاقد مع الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، خلال الموسم الحالي.وكان بيل يلعب مع توتنهام على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لكنه عاد إلى الميرنجي في الموسم الحالي.وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد في الصيف المقبل، وزعمت العديد من التقارير أن النادي الملكي يخطط للتخلص من اللاعب الويلزي في الميركاتو الشتوي المقبل، بسبب راتبه الكبير.وغاب الجناح الويلزي عن صفوف الميرنجي لأكثر من شهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكنه تعافى مؤخرًا وبات جاهزًا للمشاركة في المباريات.يذكر أن المنافسة على مراكز الهجوم في ريال مدريد قوية جدًا هذا الموسم، في ظل تألق الثنائي كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

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