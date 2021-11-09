المغرب يسلم الجزائر 12 مطلوباً قضائياً برغم قطع العلاقات

2021/11/09 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭- ‬الزمان‭ ‬ سلمت‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬نظيرتها‭ ‬الجزائرية‭ ‬12‭ ‬مطلوبا‭ ‬للقضاء‭ ‬الجزائري،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬مغربي‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬زوج‭ ‬بغال‭ ‬الحدودي‭ ‬الذي‭ ‬فتح‭ ‬استثناء‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬توتر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬سلطات‭ ‬الرباط‭ ‬‮«‬بذلت‭ ‬مجهودات‭ ‬لتسريع‭ ‬عملية‭ ‬التسليم‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬الجزائرية،‭ ‬التزاما‭ ‬باحترام‭ […]

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