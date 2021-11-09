2021/11/09 | 22:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن تبسّط إجراءات الهجرة للاجئين الأفغان واشنطن- باريس -موسكو – بغداد – الزمان استجاب العراق لطلب أوروبي في تعليق مؤقت للرحلات الجوية من بغداد الى بيلا روسيا ، بالرغم من اوربا تريد ان يكون التعليق دائما وهو الامر الذي يصعب تنفيذه بعد توقيع الاتفاق الجوي بين العراق وبيلاروس، اذ أعلن مسؤول بيلاروسي كبير […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق في قلب أزمة المهاجرين بين بيلاروس وأوربا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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