العراق‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬أزمة‭ ‬المهاجرين‭ ‬بين‭ ‬بيلاروس‭ ‬وأوربا‭ ‬

2021/11/09 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ ‬تبسّط‭ ‬إجراءات‭ ‬الهجرة‭ ‬للاجئين‭ ‬الأفغان‭ ‬ واشنطن‭- ‬باريس‭ -‬موسكو‭ ‬–‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ استجاب‭ ‬العراق‭ ‬لطلب‭ ‬أوروبي‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬مؤقت‭ ‬للرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬الى‭ ‬بيلا‭ ‬روسيا‭ ‬،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬اوربا‭ ‬تريد‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬التعليق‭ ‬دائما‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يصعب‭ ‬تنفيذه‭ ‬بعد‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاق‭ ‬الجوي‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وبيلاروس،‭ ‬اذ‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬بيلاروسي‭ ‬كبير‭ […]

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