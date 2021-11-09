2021/11/09 | 22:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- احباط تهريب حشيش ومخدرات من اليمن الى جازان وعسير والجوف الرياض- الزمان أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الثلاثاء مقتل أكثر من 110 عناصر من المتمردين الحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال البلد الذي تمزقه الحرب.
وقال التحالف في بيان […]
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وقال التحالف في بيان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعركة تشتد في مأرب والغارات السعودية تحصد 110 من الحوثيين ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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