المعركة‭ ‬تشتد‭ ‬في‭ ‬مأرب‭ ‬والغارات‭ ‬السعودية‭ ‬تحصد‭ ‬110‭ ‬من‭ ‬الحوثيين‭ ‬

2021/11/09 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احباط‭ ‬تهريب‭ ‬حشيش‭ ‬ومخدرات‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬الى‭ ‬جازان‭ ‬وعسير‭ ‬والجوف‭ ‬ الرياض‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬110‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬جديدة‭ ‬حول‭ ‬مأرب،‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬تمزقه‭ ‬الحرب‭.‬ وقال‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ […]

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