بعد انقطاعها عن العالم لأكثر من قرن.. توجيهات حكومية لقرية عراقية والتنفيذ بـ'أسرع وقت'

2021/11/09 | 22:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التخطيط خالد بتال النجم، الثلاثاء، بشمول احدى القرى النائية في محافظة الانبار بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان اليوم (9 تشرين الثاني 2021)،

انه "بناء على التقرير الصحفي الذي تناولته عدد من وكالات الانباء، والذي سلط الضوء على الواقع الخدمي المتردي لاحدى القرى العراقية النائية الواقعة على اطراف وادي حوران بمحافظة الانبار وعلى بعد ٢٥٠ كم غرب العاصمة بغداد".

وأضاف: "وجه وزير التخطيط خالد بتال النجم، بشمول القرية المذكورة بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، ضمن المرحلة الثانية لمشاريع محافظة الانبار، ووجه الوزير ايضا بارسال فريق مشترك من الصندوق الاجتماعي للتنمية، واستراتيجية التخفيف من القفر لزيارة القرية، والوقوف على احتياجات ابنائها من الخدمات الاساسية، وفي اسرع وقت".

وأوضح البيان: "وكان التقرير قد كشف عن وجود قرية منقطعة عن العالم منذ حوالي ١٠٠ سنة، وان سكانها البالغ تعدادهم (١٢٠٠) نسمة، لم يعرفوا الكهرباء ولا الخدمات الاخرى، ولم يعرفوا عن العالم شيئا، سوى وجود قاعدة عسكرية بمحاذاة القرية".

ونقل البيان عن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي، قوله ان "توجيه وزير التخطيط، بشمول هذه القرية بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، يأتي في اطار خطط الوزارة الرامية الى معالجة الفجوات التنموية، وبناء رأس المال البشري، والتركيز على المناطق الفقيرة، والاهتمام بالقرى والمناطق الواقعة على الشريط الحدودي للعراق مع دول الجوار، لما عانته هذه المناطق من ظروف حياتية صعبة ومعقدة".

وبين الهنداوي، ان " شاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية تتضمن القيام بتنفيذ المشاريع الخدمية في مجال توفير الماء والكهرباء الطرق والمدارس، والوحدات الصحية، في القرى والمناطق الاكثر فقرا في العراق، ويتم تحديد اولويات تلك المشاريع وشدة الحاجة لها من قبل ابناء القرى انفسهم في اسلوب جديد، يعتمد مبدأ المشاركة المجتمعية في التنمية".

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