التربية تحدد سنوات الرسوب في المدارس المسائية للثالث المتوسط والسادس الإعدادي

2021/11/09 | 22:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حددت وزارة التربية، الثلاثاء، سنوات الرسوب في المدارس المسائية للصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي.

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وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس" (9 تشرين الاول 2021)، فإن وزارة التربية قررت السماح للطلاب الذين رسبوا سنتين في الصف الواحد في المدارس الثانوية النهارية (العامة والمهنية) ولم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر الدوام سنة ثالثة في المدارس الثانوية المسائية، بمعنى ان طلبة الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي الراسبين في الدراسة المسائية للعام الدراسي 2020/2021 لايحق لهم الدوام للسنة الثانية في هذه المدارس ويحق لهم التقديم للانتحانات الخارجية للعام الدراسي 2020/2021.

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