مجلس الوزراء العراقي يصدر 5 قرارات جديدة.. أحدها يتعلق بالخطة الزراعية

2021/11/09 | 22:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي 5 قرارات جديدة، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة والأربعين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء.وجرى خلالها بحث مستجدات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار …

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