2021/11/09 | 22:31 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن 4 أسود آسيوية نادرة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا في محمية للحياة البرية في سنغافورة.
وذكرت هيئة رعاية الحيوان والطب البيطري التابعة للحكومة أن الأسود أصيبت على […]
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وذكرت هيئة رعاية الحيوان والطب البيطري التابعة للحكومة أن الأسود أصيبت على […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا يهاجم 4 أسود نادرة المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يهاجم 4 أسود نادرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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