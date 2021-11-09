2021/11/09 | 22:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن 4 أسود آسيوية نادرة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا في محمية للحياة البرية في سنغافورة.وذكرت هيئة رعاية الحيوان والطب البيطري التابعة للحكومة أن الأسود أصيبت على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا يهاجم 4 أسود نادرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يهاجم 4 أسود نادرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يهاجم 4 أسود نادرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).