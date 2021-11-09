2021/11/09 | 23:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q-CE29npHw8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هوكر جتو: ارتباك المفوضية في الإعلان فتح عليها باب الطعون) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هوكر جتو: ارتباك المفوضية في الإعلان فتح عليها باب الطعون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).