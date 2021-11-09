2021/11/09 | 23:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن الاتحاد الإفريقي عن انطلاق فعاليات الحوار الإفريقي لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "المجموعات الاقتصادية الإقليمية: الجهات الفاعلة الحاسمة في تنفيذ اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن منع الفساد ومكافحته".وأوضح الاتحاد أن التصدي …

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