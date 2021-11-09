بن سلمان يؤكد للكاظمي حرص السعودية على أمن العراق

2021/11/09 | 23:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلقّى اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وأعرب الأمير بن سلمان خلال الاتصال عن استنكار المملكة العربية السعودية للاعتداء الآثم الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي." وأضاف، أن "بن سلمان نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الكاظمي، وتهانيه بالسلامة والنجاة"، مؤكداً "حرص المملكة على أمن العراق واستقراره، وتضامنها مع العراق حكومةً وشعباً في مواجهة التحديات".

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