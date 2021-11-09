محمد بن سلمان يهاتف الكاظمي ويستنكر ’الاعتداء الآثم’ على رئيس الوزراء العراقي

2021/11/09 | 23:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عبر ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود، الثلاثاء، عن استنكار المملكة للاعتداء الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما نقل رسالة من العاهل السعودي إلى رئيس الوزراء العراقي.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 تشرين الثاني 2021)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلقى اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود".

وأعرب بن سلمان خلال الاتصال، بحسب البيان عن "استنكار المملكة العربية السعودية للاعتداء الآثم الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

واشار البيان الى ان "بن سلمان نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى السيد الكاظمي، وتهانيه بالسلامة والنجاة"، مؤكداً "حرص المملكة على أمن العراق واستقراره، وتضامنها مع العراق حكومةً وشعباً في مواجهة التحديات".

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