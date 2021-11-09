"ليس مبكرا أو متأخرا".. باحثون يحددون الساعة الأنسب للنوم

2021/11/09 | 23:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشت نتائج دراسة طبية واسعة أجريت في بريطانيا عن مخاطر الإصابة بأمراض القلب ليس فقط للنوم في وقت متأخر ولكن أيضا في وقت مبكر

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