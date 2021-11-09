توضيح حقيقة هيكلة مؤسسات الدولة

2021/11/09 | 23:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مجلس الخدمة العامة، الثلاثاء، ما يتداول بشأن هيكلة مؤسسات الدولة.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الخدمة وسام اللهيبي في بيان، إنه “لا صحة للخبر الذي تم نشره في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بهيكلة مؤسسات الدولة وخفض السن التقاعدي للموظف”.

وأكد اللهيبي أن “مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي لا يملك موقع تواصل اجتماعي (فيس بوك) نهائيا وهذه الصفحة مزيفة وتنتحل صفة غير قانونية”.

ودعا اللهيبي الى “التأكد من صحة الخبر قبل نشره والاعتماد على موقع المجلس الرسمي في نشر الأخبار الخاصة به”، مبيناً أن “المجلس سيتخذ الاجراءات القانونية بحق كل من انتحل الصفة واستخدمها في نشر اخبار كاذبة ومزيفة لا تمت للمجلس باي صلة”.

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