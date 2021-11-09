ابن سلمان يهاتف الكاظمي ويبلغه عدة أمور

2021/11/09 | 23:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان اليوم، (9 تشرين الثاني 2021)، ان "الأمير بن سلمان أعرب خلال الاتصال عن استنكار المملكة العربية السعودية للاعتداء الآثم الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف البيان، ان "سمو الأمير نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى السيد الكاظمي، وتهانيه بالسلامة والنجاة، مؤكدا حرص المملكة على أمن العراق واستقراره، وتضامنها مع العراق حكومة وشعبا في مواجهة التحديات".

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