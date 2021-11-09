العراق يمنع استيراد محصول زراعي لسببين

2021/11/09 | 23:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الزراعة، الثلاثاء، منع استيراد الطماطم ومن جميع المنافذ الحدودية اعتبارا من يوم غد الاربعاء، موضحة ان عملية المنع جاءت لبدء انتاج المحصول في أغلب المحافظات ووفرته محليا.

وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان اليوم، (9 تشرين الثاني 2021)، أنه "استنادا الى الصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشح المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء /لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم ٢٩٩ في ٢ / ١٠ / ٢٠١٨ والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، حصلت الموافقة على منع استيراد محصول الطماطم، ومن جميع المنافذ الحدودية واعتبارا من١٠/ ١١ / ٢٠٢١".

وأضاف النايف، ان "عملية المنع جاءت لبدء انتاج محصول الطماطم في اغلب المحافظات ووفرته محليا"، مبينا أن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية ، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشح المنتج الزراعي المحلي".

وتابع، ان "هيئة المنافذ الحدودية وكافة الاجهزة الامنية الى تنفيذ هذا القرار من اجل حماية المنتج الزراعي المحلي".

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