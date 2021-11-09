الجامعة العراقية تبحث مع السفير التركي ببغداد تعزيز التعاون العلمي والبحثي المشترك

2021/11/09 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بحث وفد رئاسة الجامعة العراقية، الثلاثاء، مع السفير التركي ببغداد تعزيز التعاون العلمي والبحثي المشترك.

وقال اعلام الجامعة في بيان، ان "وفدا برئاسة رئيس الجامعة العراقية علي صالح حسين، زار السفارة التركية في بغداد، بحضور مساعدي رئيس الجامعة للشؤون العلمية خميس عواد زيدان والمساعد الاداري حسن فضالة موسى يوم الثلاثاء 9/ 11/ 2021".

واضاف، انه "كان في استقبال الوفد السفير التركي علي رضا غوناي، جرى خلال اللقاء تعزيز التعاون العلمي والبحثي المشترك في المشاريع الاكاديمية، فضلا عن التهيئة للملتقى العلمي بين الجامعات التركية والجامعة العراقية المزمع عقده في شهر تشرين الثاني الحالي".

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