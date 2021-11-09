تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الكاظمي ومحمد بن سلمان

2021/11/09 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تلقّى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وقال بيان لرئاسة الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الأمير بن سلمان اعرب خلال الاتصال عن استنكار المملكة العربية السعودية للاعتداء الآثم الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

ونقل بن سلمان حسب البيان " تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الكاظمي، وتهانيه بالسلامة والنجاة، مؤكداً حرص المملكة على أمن العراق واستقراره، وتضامنها مع العراق حكومةً وشعباً في مواجهة التحديات".

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