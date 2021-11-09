ولي عهد السعودية يؤكد للكاظمي هاتفيا حرص المملكة على امن العراق واستقراره

2021/11/09 | 23:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية الامير محمد بن سلمان آل سعود، اعرب خلاله عن استنكار السعودية للاعتداء الآثم الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء .ونقل الامير تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز الى الكاظمي، وتهانيه بالسلامة والنجاة، مؤكداً حرص المملكة على امن العراق واستقراره، وتضامنها مع العراق حكومةً وشعباً في مواجهة التحديات./انتهى9

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