لوفرتها محلياً.. الزراعة تمنع استيراد الطماطم

2021/11/09 | 23:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت وزارة الزراعة، منع استيراد محصول الطماطم لوفرته محلياً.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان :" ان عملية المنع جاءت لبدء انتاج محصول الطماطم في اغلب المحافظات ووفرته محليا"، مبينا :" ان سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية ، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي".ودعا النايف هيئة المنافذ الحدودية والاجهزة الامنية كافة الى "تنفيذ هذا القرار من اجل حماية المنتج الزراعي المحلي"./انتهى8

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