محمد بن سلمان: السعودية حريصة على أمن العراق واستقراره

2021/11/09 | 23:58 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إن السعودية حريصة على أمن العراق واستقراره.

وعبر الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال أجراه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن تضامن السعودية مع العراق وشعبه في مواجهة التحديات.

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كما أعرب ولي العهد السعودي للكاظمي عن استنكار السعودية للاعتداء الذي تعرض له.

يذكر أن 3 طائرت مسيرة استهدفت فجر الأحد منزل رئيس الحكومة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، والتي تضم سفارات وقنصليات أجنبية، فضلا عن مؤسسات رسمية، فيما عمدت القوى الأمنية إلى إسقاط 32 منها، إلا أن الثالثة تمكنت من إصابة مقر الكاظمي.

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