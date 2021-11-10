تكريم الحاج العامل الكادح محمد أحمد سعيد بركة العائد حتما إلى صفورية - فيصل طه

2021/11/10 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فيصل_طه لحاج محمد سعيد بركة، ولد في صفورية, وهُجِّر منها عنوةً مع الأهل، هُجِّر وفي قبضة يده حفنةٌ من ترابها، وما زال يراوح بلدته، يحوم أجواءها، يحرس ذكراها، ينتظر لقياها، أبو السعيد الفلاح ما انفك عنها التصاقا، حافظ العَيش فيها، عليها ومعها، صبحا، ظهرا، عصرا ، مساء وليلا، يحرث أرضها، ينكشها، يبذرها، يزرعها، يرويها ماء وعشقا ، يُعشَّبها اصلاحا ، ويُشَّعِبها أتلاما، ويرقب نمو غده، ويقطف ثمار جهده ، يصدح ف ......





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