العُملة التذكارية للإتفاق الإبراهيمي وظهور ضد المسيح - فريدة رمزي شاكر

2021/11/10 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريدة_رمزي_شاكر الإتفاق الإبراهيمي الذي تم بالإمارات في منتصف سبتمبر 2020 برعاية أمريكية وقبل إنتهاء فترة رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأشهر قليلة.



وكان لمعاهدة السلام المزعومة هذه في الشرق الأوسط وتطبيع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، إصدار عملة تذكارية رمزية مكتوب عليها رموز سرية مستقبلية وخفية .قامت Temple Coins بسكّ كمية من الميداليات التذكارية المصممة من قبل" أهارون شافو".



تزين مقدمة الميدالية الأ ......





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