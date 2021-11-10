البرهان يشكل لجنة لمراجعة واستلام أموال لجنة إزالة التمكين

2021/11/10 | 00:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، وفقا لما نقله التلفزيون السوداني .

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