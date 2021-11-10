ماحقيقة وصول تعزيزات أمريكية إلى كردستان العراق

2021/11/10 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – دهوك أوضح مصدر امني في كردستان، اليوم الاربعاء، حقيقة وصول قوات أميركية جديدة الى دهوك في كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "أي تعزيزات عسكرية للقوات الأمريكية لم تصل الى القواعد العسكرية في إقليم كردستان".

وأضاف انه "بين فترة وأخرى يتم تبادل القوات المتواجدة في الإقليم والشمال السوري، وهو إجراء طبيعي تقوم به القوات الأمريكية"، مشيرا الى انه "لم يجر إرسال أي تعزيزات للجيش الأمريكي إلى القواعد العسكرية في الإقليم خلال الأيام الماضية".

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