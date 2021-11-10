2021/11/10 | 00:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / شهدت مدينة العمارة ، مركز محافظة ميسان ، انتشاراً امنياً واسعاً ونصب نقاط تفتيش .وذكر بيان لمديرية الشرطة :" ان الانتشار جاء للبحث عن المطلوبين والسلاح غير المرخص وديمومة الامن في الشارع"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. انتشار القوات الامنية في مركز محافظة ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. انتشار القوات الامنية في مركز محافظة ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).