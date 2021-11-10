2021/11/10 | 00:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i37JfwPgON4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سعد الله: اعتراف دولي وإقليمي بالانتخابات والفوضى مرفوضة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سعد الله: اعتراف دولي وإقليمي بالانتخابات والفوضى مرفوضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).